"Валенсия" уступила "Эйбару", Черышев вышел на замену

"Валенсия" в матче 31-го тура Примеры потерпела поражение от "Эйбара", уступив со счётом 0:1.
Единственный мяч баски забили уже на 16-й минуте. Кондогбия отправил мяч в собственные ворота.

Российский полузащитник "летучих мышей" Денис Черышев начал матч на скамейке запасных. Россиянин в итоге вышел на поле на 62-й минуте, заменив Гуедеша. Но спасти свою команду от поражения Черышев не сумел.

"Валенсия" остаётся на восьмом месте в турнирной таблице с 46 очками. "Эйбар" занимает 17-ю строчку, набрав 32 очка.

Примера. 31-й тур

"Эйбар" - "Валенсия" - 1:0 (1:0)

Гол: Кондогбия, 16 (в свои ворота)


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Валенсия Эйбар Примера Черышев Денис
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Акинфеев: я четыре килограмма скинул за игру с Испанией
ФИФА выделит $ 1,5 млрд на устранение последствий коронавируса
Гендиректор "Зенита" считает, что лучше проводить матчи без зрителей, чем вообще отказаться от игры 1
"Валенсия" уступила "Эйбару", Черышев вышел на замену
Акинфеев: Слуцкий поначалу пытался приструнить опытных и меня, пытался жёстким быть
Бывший защитник "Барселоны" Матьё завершил карьеру
"Арсенал" прервал серию из двух поражений, победив "Саутгемптон"
Голкипер "Рубина": Тарасов - душа компании
В нашем футболе еще один клуб на карантине. Почему так происходит? (видео) 6
Гончаренко поиграл с детьми в футбол 3
Русская подруга Зе Луиша выложила новый танец (видео) 1
Совет директоров "Крыльев Советов" не поддержал предложение отправить в отставку Божовича 3
В РПЛ рассчитывают получить ответ от Роспотребнадзора до старта 24-го тура
"Ростов" сыграет против "Арсенала" основным составом 1
Судей, которые будут работать на матчах 24-го тура РПЛ, протестировали на коронавирус
"Забей два нормальной команде, попробую начать смеяться над твоими шутками". Уткин потроллил Заболотного 3
Акинфеев: как бы прискорбно ни звучало, заменить Игнашевича и Березуцких в ЦСКА никто не может 1
Власти Волгоградской области не будут увеличивать бюджет "Ротора" в РПЛ 1
"Пойти вены себе порезать?" Акинфеев рассказал, как воспринял поражение ЦСКА от "Зенита" 3
Черышев не попал в старт "Валенсии" на матч с "Эйбаром"
Акинфеев рассказал, когда мог покинуть ЦСКА и уехать в Европу 1
"Спартак" хочет купить Яя Саного и уже сделал предложение "Тулузе" 12
Малком: раньше времени праздновать победу никто не будет
Карпин: я правильно понял, что дата игры "Краснодар" - "Динамо" изменена из-за форс-мажора?! 17
"Арсенал" прошел тестирование на коронавирус перед игрой с "Ростовом" 1
"Зенит" позволит болельщикам попасть на стадион с помощью видеосвязи 3
Источник: многие руководители клубов РПЛ проигнорировали собрание лиги 1
"Крылья Советов" хотели подписать Оби Микела и предлагали ему 1,2 млн долларов в год
Подведены итоги заседания КДК РФС. Азмун и Жоау Мариу получили штрафы 3
"Спартак" продлил контракт с Масловым 3
Все новости