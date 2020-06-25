Единственный мяч баски забили уже на 16-й минуте. Кондогбия отправил мяч в собственные ворота.
Российский полузащитник "летучих мышей" Денис Черышев начал матч на скамейке запасных. Россиянин в итоге вышел на поле на 62-й минуте, заменив Гуедеша. Но спасти свою команду от поражения Черышев не сумел.
"Валенсия" остаётся на восьмом месте в турнирной таблице с 46 очками. "Эйбар" занимает 17-ю строчку, набрав 32 очка.
Примера. 31-й тур
"Эйбар" - "Валенсия" - 1:0 (1:0)
Гол: Кондогбия, 16 (в свои ворота)
"Валенсия" уступила "Эйбару", Черышев вышел на замену
"Валенсия" в матче 31-го тура Примеры потерпела поражение от "Эйбара", уступив со счётом 0:1.
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