Кроос обращался к врачам из-за передозировки алкоголем

Полузащитник мадридского " Реала " Тони Кроос признался, что переборщил с алкоголем после проигранного финала Лиги чемпионов в 2012 году.

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Напомним, хавбек играл в составе "Баварии", мюнхенцы проиграли "Челси".



Брат Тони Крооса Феликс рассказывал, что после проигранной игры выпили много алкоголя и были близки к госпитализации.



Хавбек "сливочных" прокомментировал это так: "Тогда я чувствовал себя ужасно. Я помню, что Джесси (жена Крооса) сказала: "Сейчас мы не можем вызвать врача". Представьте, если бы вышло, что я вызвал врача скорой помощи из-за того, что выпил слишком много! - цитирует Крооса Goal.



Затем футболист отметил, что представители медицинской службы все-таки приехали к нему по его вызову. Также по словам хавбека, алкоголь был единственным средством, чтобы облегчить тяжесть поражения от "Челси".



Основное время финального матча Лиги чемпионов завершилось со счетом 1:1. Отличились Томас Мюллер ("Бавария") и Дидье Дрогба ("Челси"). Игра перетекла в серию пенальти, в которой лондонцы оказались сильнее 4:3.