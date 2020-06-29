Отметим, что этот трансфер произошёл в рамках обмена между "Ювентусом" и "Барселоной" Пьянича на полузащитника Артура.
Официально: Артур перейдет в "Ювентус"
Стало известно, что контракт с Пьяничем будет рассчитан на четыре года. Отступные по нему составят 400 миллионов евро.
В текущем сезоне Серии А в исполнении Пьянича 24 игры, три гола и четыре ассиста.
Официально: Пьянич станет игроком "Барселоны". Отступные по нему - 400 млн
Полузащитник Миралем Пьянич подписал контракт с сине-гранатовыми.
Фото: Getty Images
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