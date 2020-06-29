Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба. Сумма трансфера составила 72 млн евро. Эта сумма может вырасти ещё до 82 за счёт бонусов. Артур отправится в Турин после завершения сезона в Ла Лиге.
Скорее всего, в "Барселону" в качестве обмена отправится хавбек туринцев Миралем Пьянич. Он уже прошел медосмотр для сине-гранатовых.
В нынешнем сезоне на счету Артура 21 матч в Ла Лиге, 3 гола и 3 ассиста.
Официально: Артур перейдет в "Ювентус"
Полузащитник "Барселоны" Артур продолжит свою карьеру в "Ювентусе".
Фото: Global Look Press
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