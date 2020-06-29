Сарри: уверен, Пьянич не упустит свой шанс в "Барселоне"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал переход полузащитника итальянского клуба Миралема Пьянича в "Барселону".



"Пьянич будет доволен в "Барселоне", у него будет отличный шанс закончить карьеру в великом клубе. Совсем не переживаю за него, потому что уверен, что он не упустит свой шанс", - приводит Goal слова тренера.



Напомним, что переход Пьянича в каталонский клуб произошёл в рамках обмена между двумя клубами. "Юве" заполучил полузащитника Артура.



Контракт с Пьяничем будет рассчитан на четыре года. Отступные по нему составят 400 миллионов евро.

