Пьянич: отдам всё ради "Барселоны"

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич прокомментировал свой переход в каталонский клуб.

Estic molt feli?, ho donar? tot per aquest club. Ens veiem aviat!

? For?a Bar?a! ?? M?s que un Club!#Pjanist ? @FCBarcelona pic.twitter.com/UsBJRS4hWG — Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) June 29, 2020

"Я очень счастлив и отдам все ради этого клуба. Скоро увидимся! Вперед, "Барса"! Больше чем клуб! - подписал пост в социальных сетях игрок.Вчера было официально объявлено о переходе Пьянича в "Барселону". В обратном направлении из каталонского клуба в "Ювентус" перейдет полузащитник Артур.Пьянич выступал за "Ювентус" с 2016 года, перейдя из римской "Ромы". Всего на его счету 116 матчей за "Ювентус" и 15 забитых мячей.