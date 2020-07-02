"Кого он боится? Полутораметрового парня, который наполовину аутист?" Дюгарри призвал Гризманна разобраться с Месси

Бывший футболист "Барселоны" Кристоф Дюгарри поделился мнением о французском фоврарде "Барселоны" Антуане Гризманне.

Фото: Marca

В последнее время Гризманн преимущественно оставался в запасе каталонского клуба. При этом испанские СМИ утверждали, что у Гризманна сложные отношения с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси.



"Кого боится Гризманн? Полутораметрового парня, который наполовину аутист? Антуан просто должен показать, что у него есть яйца.



Я уже год говорю, что у Гризманна проблемы с Месси. Гризманн должен ему ответить. Месси мог бы чаще пасовать Антуану. Сейчас Гризманну не хватает уверенности. Нужно просто подойти и поговорить с Месси", - цитирует Дюгарри RMC Sport.