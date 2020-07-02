Об этом сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар. Нынешний специалист Энрике Сетьен точно покинет команду по окончании сезона или даже раньше.
По информации Агилара, перед тем, как предложить Хави контракт, президент клуба Хосеп Бартомеу получил согласие от игроков "Барселоны". Испанцу будет предложен контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что Сетьен может быть уволен из-за недовольства футболистов и потери очков в чемпионской гонке с мадридским "Реалом".
"Барселона" занимает 2-е место в турнирной таблице с 70 набранными очками. "Сливочные" имеют в активе 74 балла.
Хави принял предложение возглавить "Барселону"
Экс-полузащитник "Барселоны" Хави, ныне главный тренер клуба "Аль-Садд", вернется в каталонскую команду в качестве наставника.
Фото: Global Look Press
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