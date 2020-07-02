Зидан отреагировал на новость об уходе Месси из "Барселоны"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал потенциальный уход нападающего "Барселоны" Лионеля Месси из клуба.
Фото: Reuters
- Что дальше будет я не знаю, но мы хотим, чтобы в нашей лиге играли лучшие футболисты.

Мы довольны сегодняшним результатом. Команда провела феноменальную работу в игре с тяжелым соперником, - цитирует Зидана Marca.

Как сообщалось ранее, Лионель Месси устал от того, что его винят во всех проблемах "Барселоны" и приписывают ему те решения, которые он не принимал. Соглашение аргентинца и каталонского клуба истекает в 2021 году.


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Теги: Зидан Реал Месси Барселона Ла Лига
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