Об этом сообщает Marca. Колумбиец дал понять руководству "сливочных", что намерен покинуть клуб. Соглашение истекает через год, поэтому "Реалу" придется снизить цену за хавбека, чтобы его продать.
Хамес может уйти из клуба за 25 миллионов евро. Ранее "Атлетико" предлагал "Реалу" 45-50 млн, но "сливочные" не захотели расставаться с Родригесом.
Также интерес к колумбийцу проявляют клубы АПЛ. Среди них "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон", "Эвертон" и "Арсенал".
"Реал" будет вынужден продать Хамеса в ближайшие два месяца
Мадридский "Реал" в течение двух месяцев продаст полузащитника Хамеса Родригеса по сниженной цене.
Фото: Global Look Press
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