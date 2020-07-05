Встреча завершилась со счетом 1:0. Рамос отличился с пенальти.
"Это был один из самых сложных матчей в нынешнем сезоне. Мы идем шаг за шагом. Хотим стать чемпионами.
Момент с Гарсией? Я наступил ему на ногу, но не думаю, что это на что-то могло повлиять. Нельзя выиграть или проиграть чемпионат из-за судей. Они не повлияли на чемпионскую гонку и не сделали ничего определяющего. Мы не должны их благодарить", - цитирует Рамоса Marca.
"Реал" занимает первое место в турнирной таблице, имея отрыв от "Барселоны" на 7 очков.
Рамос: нельзя выиграть или проиграть чемпионат из-за судей
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал победу над "Атлетиком" в 34-м туре чемпионата Испании.
Global Look Press
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