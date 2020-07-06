Игроки "Реала" откажутся от премиальных в случае выигрыша титулов в этом сезоне

??EXCLUSINDA! #INDA: "Los jugadores del MADRID van a RENUNCIAR a las PRIMAS si ganan T?TULOS". #ChiringuitoInda pic.twitter.com/HbQbrhorJF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 6, 2020

Если команде удастся выиграть трофеи в этом сезоне, то все бонусы и награды за титулы останутся в клубном бюджете."Реал" занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея отрыв от "Барселоны" в 4 очка. До конца розыгрыша осталось 4 тура.Также "сливочные" продолжают борьбу в Лиге чемпионов. Им предстоит сыграть ответный матч с "Манчестер Сити". Первая встреча дома была проиграна со счетом 1:2.