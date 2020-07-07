"Барселона" планирует сократить зарплату Месси

Зарплата нападающего "Барселоны" Лионеля Месси может стать ниже.

??EXCLUSINDA! #INDA: "BARTOMEU le tuvo que decir a MESSI que tendr?a que REDUCIRSE el SALARIO pactado". #ChiringuitoInda pic.twitter.com/EKDICHt6CM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 7, 2020

По информации источника, президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу в ближайшее время будет вынужден сообщить аргентинцу, что клуб понизит его зарплату, согласованную по действующему контракту.На данный момент Месси зарабатывает 8,3 млн евро в месяц до уплаты налогов. Контракт форварда с клубом действует до лета 2021 года.В текущем сезоне Лионель Месси провел 29 матчей в Ла Лиге, забил 22 гола и отдал 20 результативных передач.