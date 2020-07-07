Ранее появились слухи, согласно которым Месси приостановил переговоры из-за недовольства руководством клуба. Текущий контракт аргентинца рассчитан до 2021 года.
"Обычно мы не комментируем ход переговоров с футболистами. Но здесь я могу точно сказать, что наша задача - подписать новый контракт. Месси - лучший игрок мира, как можно не хотеть видеть его в команде?" - цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.
Президент "Барселоны" опроверг слухи о приостановке переговоров о новом контракте с Месси
Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу прокомментировал ситуацию с продлением контракта с капитаном команды Лионелем Месси.
Фото: Marca
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