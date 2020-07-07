Президент "Барселоны" опроверг слухи о приостановке переговоров о новом контракте с Месси

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу прокомментировал ситуацию с продлением контракта с капитаном команды Лионелем Месси.



Фото: Marca

Ранее появились слухи, согласно которым Месси приостановил переговоры из-за недовольства руководством клуба. Текущий контракт аргентинца рассчитан до 2021 года.



"Обычно мы не комментируем ход переговоров с футболистами. Но здесь я могу точно сказать, что наша задача - подписать новый контракт. Месси - лучший игрок мира, как можно не хотеть видеть его в команде?" - цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.