7 июля представители клуба во главе со спортивным директором Эриком Абидалем и главным тренером команды Энрике Сетьеном встретились с чемпионом мира и заверили, что рассчитывают на него.
Ранее сообщалось, что Гризманн крайне недоволен непопаданием в стартовый состав. Антуан был расстроен в главном тренере "Барселоны" и он этого не скрывал.
В текущем сезоне Ла Лиги француз провел за каталонскую команду 33 матча, забил 9 голов и отдал 5 голевых передач.
Источник: L'Equipe
"Барселона" приняла решение по Гризманну
Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн продолжит свою карьеру в каталонском клубе.
Фото: Global Look Press
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