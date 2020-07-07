"Барселона" приняла решение по Гризманну

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн продолжит свою карьеру в каталонском клубе.

Фото: Global Look Press

7 июля представители клуба во главе со спортивным директором Эриком Абидалем и главным тренером команды Энрике Сетьеном встретились с чемпионом мира и заверили, что рассчитывают на него.



Ранее сообщалось, что Гризманн крайне недоволен непопаданием в стартовый состав. Антуан был расстроен в главном тренере "Барселоны" и он этого не скрывал.



В текущем сезоне Ла Лиги француз провел за каталонскую команду 33 матча, забил 9 голов и отдал 5 голевых передач.



Источник: L'Equipe