- Хорошо ли играет команда? Для нас главное сейчас - показывать результат в каждом матче. Нас не беспокоит, что о нас говорят. Каждый может высказать свое мнение, но "Реал" – это "Реал". Важнейший клуб в истории.
Будет ли справедливо, если "Барса" возьмет титул? Кто больше очков заработает, тот и одержит победу, - цитирует Зидана Marca.
Каталонский клуб занимает 2-ю строчку таблицы Ла Лиги, имея в активе 79 очков. У лидирующего "Реала" 80 баллов и игра в запасе. Следующую игру мадридцы проведут с "Гранадой" завтра в 23.00 по мск.
Зидан: "Реал" - это "Реал". Важнейший клуб в истории
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился перспективами команды в концовке текущего сезона.
Фото: Marca
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