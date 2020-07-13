Дешам: положение Гризманна в "Барселоне" меня не беспокоит

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что не беспокоится по поводу ситуации Антуана Гризманна в "Барселоне".



Ранее сообщалось, что французский футболист летом может покинуть каталонский клуб. Сообщалось, что форвард недоволен количеством игрового времени в "Барселоне" и отношением к себе со стороны одноклубников.



"Положение Гризманна и его ситуация меня не беспокоит. Я не сомневаюсь в его способностях. Они бесспорны. У всех игроков есть период в году, когда что-то идет немного тяжелее обычного. Он способен справиться с этим", - цитирует Дешама RTL.



Гризманн в нынешнем сезоне принял участие в 35 матчах, забил 9 голов и сделал 4 ассиста. В "Барселону" футболист перешел из мадридского "Атлетико".