"Реал Сосьедад" на выезде обыграл "Вильярреал"

Чемпионат Испании
36 тур
"Вильярреал" - "Реал Сосьедад" 1:2
36 тур
"Вильярреал" - "Реал Сосьедад" 1:2
Голы: Жозе, 61, Льоренте, 75, Касорла, 85
Вильярреал: Асенхо, Морено, Торрес, Альбиоль, Пенья, Ангисса, Тригерос (Баэна, 76), Онтиверос (Гаспар, 89), Касорла, Гомес (Сориано, 62), Ниньо (Чуквезе, 46)
Реал Сосьедад: Мойя, Льоренте, Горосабель, Монреаль (Муньос, 86), Ле Норман, Субименди, Мерино, Эдегор (Субельдия, 65), Барренечеа (Порту, 53), Оярсабаль, Исак (Жозе, 46)
Предупреждения: Мерино, 2, Онтиверос, 35, Тригерос, 36, Ле Норман, 70