Причиной такого решения могут послужить испортившиеся отношения между Бэйлом и главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом.
Позицию Зидана поддерживает и руководство мадридского клуба, которое недовольно отношением валлийца к своим профессиональным обязанностям. Ранее неоднократно сообщалось о том, что Бэйл больше концентрируется на игре в гольф, чем на выступлении за "Реал".
Сам же футболист не прочь доработать свой контракт, действующий до лета 2022 года.
Отметим, что в этом сезоне Бэйл провёл за "Реал" 20 матчей во всех турнирах и забил три мяча.
Бэйл может уйти из "Реала" бесплатно
Руководство "Реала" может расторгнуть контракт с нападающим Гаретом Бэйлом до его истечения.
Фото: Getty Images
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