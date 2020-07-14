Среди них нет российского полузащитника Дениса Черышева. "Валенсия" собирается расстаться с Франсисом Кокленом, Яспером Силлессеном, Жоффреем Кондогбиа, Морено Родриго, Гонсалу Гедешом, Ферраном Торресом и Даниэлем Парехо, сообщает El Chiringuito TV.
Ранее сообщалось, что возможность приобретения Черышева рассматривает "Зенит". Сумма трансфера может составить 15 миллионов евро.
Черышев принял участие в 30 матчах "Валенсии" в текущем сезоне, 12 игр он начинала на поле с первых минут.
"Валенсия", за которую выступает Черышев, готова продать семь игроков
"Валенсия" определилась с игроками, с которыми готова расстаться этим летом. В списке семь футболистов.
Фото: Getty Images
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