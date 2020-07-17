"Чемпионский ужин". Кроос отпраздновал победу в Ла Лиге бургером и картошкой фри Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос выложил фото бургера и картошки фри в свой инстаграм, отпраздновав тем самым чемпионство в Испании. View this post on Instagram Champions dinner A post shared by Toni Kroos (@toni.kr8s) on Jul 16, 2020 at 5:20pm PDT - Чемпионский ужин, - написал немец.Напомним, после вчерашней встречи мадридцев и "Вильярреала" (2:1) "Реал" в 34-й раз в своей истории выиграл чемпионат Испании. Последний раз "сливочные" побеждали в турнире в сезоне 2016/17. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 10:10 Опубликовал: Никита Дарквеев Теги: Кроос Реал Ла Лига Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5