"Чемпионский ужин". Кроос отпраздновал победу в Ла Лиге бургером и картошкой фри

- Чемпионский ужин, - написал немец.Напомним, после вчерашней встречи мадридцев и "Вильярреала" (2:1) "Реал" в 34-й раз в своей истории выиграл чемпионат Испании. Последний раз "сливочные" побеждали в турнире в сезоне 2016/17.