"Реал" обошел "Барселону" по числу завоеванных трофеев

У мадридского " Реала " завоевано 92 титула, а у "Барселоны" - 91 трофей.

Фото: ФК "Реал Мадрид"

"Сливочные" заработали 34 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 11 Суперкубков страны, 1 Кубок лиги, 13 побед в финалах Лиги чемпионов, 7 раз "Реал" стал обладателем Кубка клубного чемпионата мира, 4 Суперкубка УЕФА, 2 Кубка УЕФА и 1 Кубок Эвы Дуарте.



"Барселона", в свою очередь, 26 раз становилась чемпионом страны, выигрывала 30 Кубков и 13 Суперкубков Испании, 2 Кубка лиги, 5 трофеев Лиги чемпионов, 3 титула клубных чемпионов мира, 5 Суперкубков УЕФА, 4 Кубка обладателей кубков и 3 Кубка Эвы Дуарте.



Напомним, после вчерашней встречи мадридцев и "Вильярреала" (2:1) "Реал" в 34-й раз в своей истории выиграл чемпионат Испании. Дублем отличился нападащий мадридцев Карим Бензема, у гостей мяч забил полузащитник Висенте Иборра. Последний раз "сливочные" побеждали в турнире в сезоне 2016/17.