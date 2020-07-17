Бартомеу сегодня встретится с Сетьеном и обсудит его будущее в "Барселоне"

Президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу сегодня встретится с главным тренером команды Энрике Сетьеном, чтобы обсудить его будущее в "Барселоне".

Фото: © Twitter FC Barcelona

Как сообщает ESPN, руководство клуба хочет хочет получить обратную связь и обсудить положение команды.



"Барселона" лишилась шансов на победу в Ла Лиге - чемпионом стал мадридский "Реал".



"Барселона" продолжает выступление в Лиге чемпионов. В ответном матче 1/8 финала сине-гранатовые встретятся с "Наполи".