Как сообщает ESPN, руководство клуба хочет хочет получить обратную связь и обсудить положение команды.
"Барселона" лишилась шансов на победу в Ла Лиге - чемпионом стал мадридский "Реал".
"Барселона" продолжает выступление в Лиге чемпионов. В ответном матче 1/8 финала сине-гранатовые встретятся с "Наполи".
Бартомеу сегодня встретится с Сетьеном и обсудит его будущее в "Барселоне"
Президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу сегодня встретится с главным тренером команды Энрике Сетьеном, чтобы обсудить его будущее в "Барселоне".
Фото: © Twitter FC Barcelona
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