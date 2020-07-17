Перес сообщил, что "Реал" летом не будет делать больших трансферов

"Реал" в летнее трансферное окно не будет делать больших покупок.

Global Look Press

Об этом сообщил президент мадридского клуба Флорентино Перес.



"Этим летом больших трансферов у нас не будет. Очень трудно просить футболистов пойти на сокращение зарплат, а после этого делать какие-либо трансферы. Будем подписывать игроков после улучшения ситуации с коронавирусом", - приводит слова Переса Onda Cero.



Напомним, "Реал" досрочно стал чемпионов Испании, обыграл "Вильярреал" в 37-м туре.