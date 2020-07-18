Рамос забил гол на тренировке и изобразил походку Макгрегора. Конор отреагировал Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос опубликовал видео в свой инстаграм, в котором забил гол на тренировке, после чего изобразил походку представителя единоборств Конора Макгрегора. View this post on Instagram ??? What do you think, @thenotoriousmma? #HalaMadrid A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) on Jul 18, 2020 at 8:10am PDT - Что думаешь, Конор? - написал в описании Рамос, отметив ирландского бойца.- Изящно в верхний угол, мой бро! Вперед, Мадрид, - написал Макгрегор.В последнем туре чемпионата Испании "Реал" сыграет с "Леганесом". Матч пройдет сегодня. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 09:05 Опубликовал: Никита Дарквеев Теги: Рамос Макгрегор Реал Ла Лига Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5