Рамос забил гол на тренировке и изобразил походку Макгрегора. Конор отреагировал

- Что думаешь, Конор? - написал в описании Рамос, отметив ирландского бойца.- Изящно в верхний угол, мой бро! Вперед, Мадрид, - написал Макгрегор.В последнем туре чемпионата Испании "Реал" сыграет с "Леганесом". Матч пройдет сегодня.