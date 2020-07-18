Зидан: не чувствую себя особенным. В футболе все может измениться за одну ночь

Главный тренер мадридского " Реала " Зинедин Зидан рассказал о своих перспективах в клубе.

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- Не чувствую себя особенным. Мне просто повезло, что я могу каждый день тренировать этих игроков, быть в этом клубе. Наслаждаюсь каждым днём, потому что однажды это закончится, как уже бывало раньше.



Никто не знает, что случится в будущем. Никогда не говорю о следующем сезоне или годе. У меня есть контракт. В мире футбола всё может измениться за одну ночь, - цитирует Зидана Goal.com.



Напомним, после встречи мадридцев и "Вильярреала" в предпоследнем туре чемпионата Испании (2:1) "Реал" в 34-й раз в своей истории выиграл Ла Лигу. Последний раз "сливочные" побеждали в турнире в сезоне 2016/17.



В последнем туре чемпионата Испании "королевскому клубу" предстоит сыграть с "Леганесом". Основная интрига приходится на гонку бомбардиров. У Лионеля Месси 23 забитых мяча, у Карима Бензема 21 результативный удар. "Барселона", в свою очередь, сыграет с "Алавесом".