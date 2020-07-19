Смолов выложил фото с теннисистами Хачановым и Рублёвым Форвард "Сельты" Фёдор Смолов выложил в "Инстаграм" фото с российскими теннисистами Кареном Хачановым и Андреем Рублёвым. View this post on Instagram ?? A post shared by Fedor Smolov (@smolovfedor_10) on Jul 19, 2020 at 9:13am PDT Отметим, что последние матчи своей команды Смолов был вынужден пропустить из-за травмы.Вчера "Сельта" сохранила место в испанской Примере, сыграв вничью с "Эспаньолом". Арендное соглашение Смолова с "кельтами" истекает по окончании текущего сезона. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 08:17 Опубликовал: Григорий Каленов Теги: Ла Лига Смолов Сельта Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5