Смолов выложил фото с теннисистами Хачановым и Рублёвым

Форвард "Сельты" Фёдор Смолов выложил в "Инстаграм" фото с российскими теннисистами Кареном Хачановым и Андреем Рублёвым.

Отметим, что последние матчи своей команды Смолов был вынужден пропустить из-за травмы.Вчера "Сельта" сохранила место в испанской Примере, сыграв вничью с "Эспаньолом". Арендное соглашение Смолова с "кельтами" истекает по окончании текущего сезона.