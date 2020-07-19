Смолов выложил фото с теннисистами Хачановым и Рублёвым

Форвард "Сельты" Фёдор Смолов выложил в "Инстаграм" фото с российскими теннисистами Кареном Хачановым и Андреем Рублёвым.
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Отметим, что последние матчи своей команды Смолов был вынужден пропустить из-за травмы.

Вчера "Сельта" сохранила место в испанской Примере, сыграв вничью с "Эспаньолом". Арендное соглашение Смолова с "кельтами" истекает по окончании текущего сезона.


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Теги: Ла Лига Смолов Сельта
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