Главный тренер "Реала" в очередной раз опроверг наличие у него конфликта с нападающим Гаретом Бэйлом.
"Отсутствие Бэйла – это техническое решение, не более того", - прокомментировал тренер отсутствие Бэйла в заявке на матч с "Леганесом" (2:2).
Ранее неоднократно сообщалось о конфликте между Бэйлом и Зиданом.
Отметим, что последний матч сезона для "Реала" ничего не решал - прежде "сливочные" гарантировали себе победу в Примере.
Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке на матч с "Леганесом"
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