Француз, трижды выигрывавший с "Реалом" Лигу чемпионов, на днях во второй раз привел команду к победе в чемпионате Испании.
В связи с успехами команды под руководством Зидана руководство клуба намерено предложить тренеру пожизненный контракт, действие которого завершится тогда, когда этого захочет он сам, сообщил журналист OK Diario Эдуардо Инда. Перес видит в нем своего Сэра Алекса Фергюсона, успешно руководившего "Манчестер Юнайтед" на протяжении 27 лет.
Также Флорентино Перес хочет, чтобы после ухода с поста главного тренера Зидан стал генеральным директором клуба. Ранее француз уже уходил из клуба, это случилось в 2018 году после третьей подряд победы в Лиге чемпионов. Однако спустя менее чем год он вернулся в клуб.
"Реал" намерен предложить Зидану пожизненный контракт
Президент "Реала" Флорентино Перес готов предложить главному тренеру клуба Зинедину Зидану бессрочный контракт.
Фото: Real Madrid
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