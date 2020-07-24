"Реал" планирует избавиться от ряда футболистов, включая Бэйла, Хамеса и Эдегора

Мадридский "Реал" рассчитывает выручить около 180 миллионов за своих футболистов, которые получают недостаточное количество игровой практики.

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"Сливочных" уже покинули Ашраф Хакими ("Интер") и Хави Санчес ("Вальядолид"). Мадридцы заработали на этих продажах 43,5 миллиона евро.



Выставлены на трансфер Хамес Родригес и Гарет Бэйл. Также могут уйти из клуба Оскар Родригес, Даниель Сьос, Хесус Вальехо, Мариано Диас, Браим Диас, Андрей Лунин, Серхио Регилон, Мартин Эдегор, Лукас Васкес, Начо Фернандес, Даниэль Гомес и Хорхе де Фрутос.



Лука Йович, на которого возлагались определенные надежды, может быть отдан в аренду. Продажа сербского форварда не планируется.



Напомним, в завершившемся сезоне "Реал" завоевал титул чемпиона Испании.



Источник: Marca