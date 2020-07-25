"Интер" попробует заполучить Месси в 2021 году

Летом следующего года миланский "Интер" попробует подписать нападающего Лионеля Месси.

Фото: Global Look Press

У аргентинца летом 2021 года заканчивается соглашение с "Барселоной", оно пока не было продлено. Итальянцы планируют платить форварду около 50 млн евро в год. Также в клубе рассчитывают, что аргентинец поможет привлечь новых спонсоров и повысит популярность бренда.



В завершившемся сезоне чемпионата Испании Лионель Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом. За 33 проведенных встречи он забил 25 голов и отдал 21 голевую передачу.



Источник: Sport Mediaset