У аргентинца летом 2021 года заканчивается соглашение с "Барселоной", оно пока не было продлено. Итальянцы планируют платить форварду около 50 млн евро в год. Также в клубе рассчитывают, что аргентинец поможет привлечь новых спонсоров и повысит популярность бренда.
В завершившемся сезоне чемпионата Испании Лионель Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом. За 33 проведенных встречи он забил 25 голов и отдал 21 голевую передачу.
Источник: Sport Mediaset
"Интер" попробует заполучить Месси в 2021 году
Летом следующего года миланский "Интер" попробует подписать нападающего Лионеля Месси.
Фото: Global Look Press
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