Ранее футболист на тренировке "Реала" после забитого гола спародировал походку ирландского спортсмена, после чего Конор ответил Рамосу ответным видео, показав, как обращается с мячом.
"Подумай, может присоединишься к тренировке "Реала"? Ждем тебя в любое время", — написал Рамос.
Рамос в минувшем сезоне Ла Лиги провел 35 матчей и забил 11 гол. "Реал" стал чемпионом Испании.
Рамос пригласил на тренировку "Реала" Макгрегора
Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос пригласит на тренировку мадридской команды бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.
Фото: © REUTERS
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