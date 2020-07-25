Рамос пригласил на тренировку "Реала" Макгрегора

Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос пригласит на тренировку мадридской команды бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.
Фото: © REUTERS
Ранее футболист на тренировке "Реала" после забитого гола спародировал походку ирландского спортсмена, после чего Конор ответил Рамосу ответным видео, показав, как обращается с мячом.

"Подумай, может присоединишься к тренировке "Реала"? Ждем тебя в любое время", — написал Рамос.

Рамос в минувшем сезоне Ла Лиги провел 35 матчей и забил 11 гол. "Реал" стал чемпионом Испании.


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Теги: Рамос Реал
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