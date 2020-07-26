Президент "Барселоны": Тер Штеген входит в топ-3 лучших вратарей мира

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу высказался о голкипере команды Марке-Андре тер Штегене.
sport.sky.de
"Важнее всего продлить с ним контракт. Он является лидером раздевалки и станет опорой для будущего команды. Тер Штеген еще молод, но уже в элите. Он входит в топ-3 лучших вратарей мира", - цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.

Тер Штеген выступает за "Барселону" с 2014 года, перейдя из менхенгладбахской "Боруссии" за 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне футболист провел 36 матчей, пропустил 36 голов и сделал 2 ассиста.

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Теги: Бартомеу тер Штеген Барселона Ла Лига
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