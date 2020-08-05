17-летний игрок провел в минувшем сезоне Примеры 24 матча, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.
"Барселона" заняла второе место, уступив чемпионство мадридскому "Реалу".
Источник: "твиттер" журналиста Николо Скиры
Сумма отступных за игрока "Барселоны" Фати может вырасти до 400 млн евро
Нападающий "Барселоны" Ансу Фати скоро продлит контракт с клубом, и сумма его отступных составит 400 млн евро.
Фото: AFP
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