По информации зарубежных СМИ, Денис Черышев не планирует возвращаться в Россию. Ранее он отклонил два предложения - московского "Локомотива" и "Зенита".
Сообщается, что футболист планирует продолжить карьеру в одном из клубов Ла Лиги.
В прошедшем сезоне Черышев забил три мяча и сделал две результативные передачи в 31 матче в составе "Валенсии".
Источник: Euro Calcio Mercato
"Валенсия" выставила Черышева на трансфер
Испанский клуб планирует расстаться с российским полузащитником.
Фото: Getty Images
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