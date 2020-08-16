В "Барселоне" утверждают, что руководство каталонцев не получало никаких сообщений от Месси с желанием уйти, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на источник в каталонском клубе.
Напомним, что ранее появилась информация о намерениях аргентинского нападающего уйти из команды уже этим летом.
Источник: Месси хочет покинуть "Барселону" летом
В контракте Месси прописана сумма отступных в размере 700 млн евро. Основным претендентом на нападающего является миланский "Интер".
Минувший сезон чемпионата Испании "Барселона" завершила на 2 месте с отставанием в 5 очков от "Реала". Ещё одна возможность выиграть трофей в сезоне 2020/2021 была упущена 14 августа, когда команда Кики Сетьена потерпела разгромное поражение от "Баварии" (2:8) в 1/4 Лиги Чемпионов.
"Барселона" опровергла информацию о желании Месси покинуть клуб
Нападающий Лионель Месси не сообщал руководству "Барселоны" о желании покинуть команду.
Фото: ФК "Барселона"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!