Источник: Месси хочет покинуть "Барселону" летом

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сообщил руководству клуба о желании покинуть команду этим летом.

Фото: ФК "Барселона"

Контракт аргентинца с "Барселоной" истекает в июне 2021 года. Основной причиной нежелания Месси продлевать соглашение с каталонцами является недовольство руководством клуба. Однако если в структуре команды произойдут серьёзные изменения, 33-летний форвард готов остаться в "Барселоне", сообщает журналист Esporte Interativo Марсело Бехлер в "Твиттере".



Напомним, что главным претендентом на аргентинца является миланский "Интер". СМИ неоднократно сообщали о желании итальянского клуба приобрести Месси летом 2021 года.



По информации испанских СМИ, после разгромного поражения в 1/4 Лиги Чемпионов от "Баварии" (2:8) совет директоров "Барселоны" решает вопрос об отстранении от обязанностей главного тренера Кике Сетьена и президента Жозепа Бартомеу.