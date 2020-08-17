Источник: Регилон покинет "Реал" из-за конфликта с Зиданом

Защитник " Реала " Серхио Регилон, находящийся на правах аренды в "Севилье", в ближайшее время покинет мадридский клуб.

Фото: ФК "Реал"

Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан не рассчитывает на футболиста и попросил руководство клуба подыскать для Регилона новый клуб, сообщает Mundo Deportivo. По одной из версий причиной неприязни французского специалиста к защитнику являются плохие отношения испанца с сыном Зидана - Лукой.



К Регилону проявляют интерес многие клубы. Напомним, что в чемпионате Испании в составе "Севильи" футболист провёл 31 матч, забил 2 гола и заработал 8 жёлтых карточек. Также Регилон вышел с испанским клубом в финал Лиги Европы, в котором "Севилье" предстоит встретиться с "Интером".