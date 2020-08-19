Куман: "Барселона" - клуб моей мечты

Новый главный тренер "Барселоны" Роналд Куман попрощался со сборной Нидерландов и рассказал, почему решил возглавить каталонцев.



Фото: Fox Sports

Ранее стало известно, что Куман покинет сборную Нидерландов, чтобы возглавить "Барселону".



"Для меня было честью работать в сборной. Я на протяжении двух с половиной лет делал всё, чтобы мы добились успеха. Я с гордостью смотрю на то, что нам удалось сделать. Уверен, у сборной светлое будущее.



Но все знают, что "Барселона" - клуб моей мечты. Возможность стать главным тренером этого клуба вызывает у меня особые чувства", - приводит слова Кумана пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов.