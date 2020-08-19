Отец нападающего московского "Спартака" станет помощником Кумана в "Барселоне", утверждает AS.
По данным источник, Ларссон будет тренером нападающих.
О назначении Кумана на пост главного тренера каталонцев было объявлено сегодня. Он сменил на этом посту Энрике Сетьена, которого уволили после поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов от "Баварии" со счётом 2:8.
Отец форварда "Спартака" войдёт в тренерский штаб Кумана в "Барселоне"
Бывший шведский форвард Хенрик Ларссон войдёт в тренерский штаб "Барселоны", которую возглавил Роналд Куман.
Фото: Daily Record
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