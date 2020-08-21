Как сообщает Marca, в мадридский клуб пока не поступало предложений о продаже футболистов.
Валлиец в прошлом сезоне забил 2 гола в 16 матчах. Хамес провел 8 игр и забил 1 мяч.
Ранее сообщалось, что в услугах Бэйла заинтересован "Тоттенхэм".
В "Реал" не поступало предложений по продаже Бэйла и Хамеса
"Реал" нынешним летом намерен продать полузащитников Хамеса Родригеса и Гарета Бэйла.
Global Look Press
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