В "Реал" не поступало предложений по продаже Бэйла и Хамеса

"Реал" нынешним летом намерен продать полузащитников Хамеса Родригеса и Гарета Бэйла.

Global Look Press

Как сообщает Marca, в мадридский клуб пока не поступало предложений о продаже футболистов.



Валлиец в прошлом сезоне забил 2 гола в 16 матчах. Хамес провел 8 игр и забил 1 мяч.



Ранее сообщалось, что в услугах Бэйла заинтересован "Тоттенхэм".