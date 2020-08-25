— Конец привилегиям. Я буду непреклонен. Ты должен думать о команде, — заявил Куман.
Сообщается, что после таких слов Месси покинул встречу с Куманом разочарованным. Он не хочет терпеть позицию Кумана, которая подрывает его позиции в команде.
Ранее сообщалось, что аргентинец готов покинуть команду, расторгнув контракт в одностороннем порядке. В клубе готовы подать в суд на нападающего, поскольку такая функция действовала до 10 июня.
В минувшем сезоне 33-летний Месси стал автором 25 голов в 33 матчах Ла Лиги.
"Конец привилегиям". Стали известны слова Кумана, после которых Месси решил покинуть "Барселону"
В прессе появился фрагмент разговора наставника "Барселоны" Рональда Кумана и нападающего Лионеля Месси.
Фото: Deportes Cuatro
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