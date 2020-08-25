Игроки "Барселоны" знали о том, что Месси хочет покинуть клуб

Партнеры нападающего Лионеля Месси по "Барселоне" знали о его намерении уйти из клуба после четвертьфинального матча с "Баварией" в Лиге чемпионов.

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- Решение Месси не стало неожиданностью для раздевалки "Барсы". После игры с "Баварией" его товарищи по команде знали о его решении. Они не были в курсе сроков, в которые Лео собирался уйти, но знали о его твердой решимости покинуть клуб, - написал журналист ESPN Жорди Бланко в "Твиттере".



Ранее сообщалось, что аргентинец готов расторгнуть контракт в одностороннем порядке. В клубе готовы подать в суд на нападающего, поскольку такая опция в соглашении действовала только до 10 июня.



В минувшем сезоне 33-летний Месси стал автором 25 голов в 33 матчах Ла Лиги.