Месси останется в "Барселоне", если Бартомеу покинет свой пост

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси готов остаться в клубе, если пост президента сине-гранатовых покинет Хосеп Бартомеу.

Фото: ФК "Барселона"

Ранее сообщалось, что аргентинец готов расторгнуть контракт в одностороннем порядке. В клубе готовы подать в суд на нападающего, поскольку такая опция в соглашении действовала только до 10 июня.



Отмечалось также, что игроки каталонской команды знали о твердом намерении аргентинца покинуть клуб после разгромного поражения от "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов.



В минувшем сезоне 33-летний Месси стал автором 25 голов в 33 матчах Ла Лиги.



Источник: журналист El Chiringuito TV Жозеп Педрероль