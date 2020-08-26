Карвахаль назвал игрока, против которого сложнее всего обороняться

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль рассказал, против кого из футболистов было играть сложнее всего.
Фото: Getty Images
— Неймар — атакующий игрок, против которого сложнее всего защищаться. Он крайне неуловимый игрок, у него потрясающая техника, — заявил Карвахаль.

28-летний Неймар в прошлом сезоне дошёл до финала Лиги чемпионов с "ПСЖ", где его команда уступила "Баварии (0:1). В прошлом сезоне бразилец стал автором 18 голов в 24 матчах за французскую команду.

Источник: Esquire

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Теги: ПСЖ Реал Мадрид Карвахаль Неймар
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