— Неймар — атакующий игрок, против которого сложнее всего защищаться. Он крайне неуловимый игрок, у него потрясающая техника, — заявил Карвахаль.
28-летний Неймар в прошлом сезоне дошёл до финала Лиги чемпионов с "ПСЖ", где его команда уступила "Баварии (0:1). В прошлом сезоне бразилец стал автором 18 голов в 24 матчах за французскую команду.
Источник: Esquire
Карвахаль назвал игрока, против которого сложнее всего обороняться
Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль рассказал, против кого из футболистов было играть сложнее всего.
Фото: Getty Images
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