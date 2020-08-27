"ПСЖ" ведет переговоры с представителями Месси

"Пари Сен-Жермен" намерен побороться за капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

Фото: ФК "Барселона"

По информации источника, "ПСЖ" начал общение с представителями аргентинца, который недавно объявил "Барселоне" о желании покинуть клуб. При этом фаворитом в борьбе за Месси является "Манчестер Сити", который возглавляет бывший главный тренер каталонского клуба Хосеп Гвардиола, сообщает аргентинское издание Olе.



Напомним, что Месси выступает за основную команду "Барселоны" с 17 лет. 25 августа появилась информация, что 33-летний футболист хочет расторгнуть контракт с каталонцами в одностороннем порядке из-за недовольства руководством клуба.