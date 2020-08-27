Куман убедил Гризманна остаться в "Барселоне"

Эрик Олатс, бывший агент форварда "Барселоны" Антуана Гризманна, рассказал, что Гризманн был близок к уходу из каталонского клуба в летнее трансферное окно.

Фото: ФК "Барселона"

"Перед катастрофой в матче с "Баварией" Антуан хотел одного – уйти. Он чувствовал, что больше не входит в планы "Барселоны". Но разговор с Куманом убедил его, что Антуан входит в его планы, а сам тренер считает его важным игроком команды в будущем", - сказал агент.



Напомним, что Гризманн перешёл в "Барселону" из мадридского "Атлетико" в 2019 году. В предыдущем сезоне чемпионата Испании французский нападающий провёл 35 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.



Источник: Get French Football News