В "Барселоне" знали о намерении Месси покинуть клуб еще месяц назад

Форвард "Барселоны" Лионель Месси хочет покинуть клуб.

Фото: AS Diario

Сообщается, что аргентинец еще в июле говорил руководству о своем намерении покинуть клуб.



Ранее сообщалось, что "Барселона" не намерена отпускать Месси менее чем за 700 миллионов евро. Именно такая сумма отступных прописана в его контракте. В СМИ сообщалось, что Месси недоволен действиями руководством и неудачей "Барселоны" в 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (2:8).



Сегодня появилась информация, что наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола приехал в Барселону, чтобы обговорить с Месси возможный трансфер. Также Месси интересуются "ПСЖ" и "Интер".



В прошлом сезоне Месси провел 33 матча в чемпионате Испании и забил 25 голов.



Источник: Marca