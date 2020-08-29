Сообщается, что аргентинец еще в июле говорил руководству о своем намерении покинуть клуб.
Ранее сообщалось, что "Барселона" не намерена отпускать Месси менее чем за 700 миллионов евро. Именно такая сумма отступных прописана в его контракте. В СМИ сообщалось, что Месси недоволен действиями руководством и неудачей "Барселоны" в 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (2:8).
Сегодня появилась информация, что наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола приехал в Барселону, чтобы обговорить с Месси возможный трансфер. Также Месси интересуются "ПСЖ" и "Интер".
В прошлом сезоне Месси провел 33 матча в чемпионате Испании и забил 25 голов.
Источник: Marca
В "Барселоне" знали о намерении Месси покинуть клуб еще месяц назад
Форвард "Барселоны" Лионель Месси хочет покинуть клуб.
Фото: AS Diario
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