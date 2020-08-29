В "Барселоне" знали о намерении Месси покинуть клуб еще месяц назад

Форвард "Барселоны" Лионель Месси хочет покинуть клуб.
Фото: AS Diario
Сообщается, что аргентинец еще в июле говорил руководству о своем намерении покинуть клуб.

Ранее сообщалось, что "Барселона" не намерена отпускать Месси менее чем за 700 миллионов евро. Именно такая сумма отступных прописана в его контракте. В СМИ сообщалось, что Месси недоволен действиями руководством и неудачей "Барселоны" в 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (2:8).

Сегодня появилась информация, что наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола приехал в Барселону, чтобы обговорить с Месси возможный трансфер. Также Месси интересуются "ПСЖ" и "Интер".

В прошлом сезоне Месси провел 33 матча в чемпионате Испании и забил 25 голов.

Источник: Marca

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Баринов ходит уже на следующий день после операции (видео)
"Оренбург" с главным тренером, "Крылья" против бывшего наставника. Анонс 6-го тура ФНЛ
"Арсенал" и "Ливерпуль" объявили стартовые составы на матч Суперкубка Англии
Жена Тарасова отсудила у футболиста алименты на содержание дочек 3
Удаление Барриоса в матче с "Динамо" РФС признал ошибочным 2
Кокорин рассказал, когда вернется на поле 4
"Спартак" - "Арсенал": Кокорина опять нет в заявке на матч 10
Скопинцев отреагировал на отмену своей красной карточки 2
"Факел" может уволить Бесчастных
Что натворил Еськов в игре «Ростов» – «Уфа», из-за которой не прошел полиграф? Волошина тоже ждет проверка? 4
Бывший игрок "Рубина" Паунович возглавил "Рединг"
Бубнов: тулякам будет трудно рассчитывать на очки на "Открытие Арене" 4
"Бетис" подпишет бывшего вратаря "Барселоны" и "Ман Сити" Клаудио Браво 1
В "Барселоне" знали о намерении Месси покинуть клуб еще месяц назад 3
Хамес Родригес близок к тому, чтобы перейти в "Эвертон"
Румынский клуб объявил о переходе экс-форварда "Спартака-2" Самбу
Миранчук – красава, но не герой, что выбрал "Аталанту", а не деньги. Дико, что в России готовы платить вдвое больше 10
Сборная России объявила о начале тренировочного сбора
Кавани отказался переходить в "Ювентус" из-за привязанности к "Наполи" 1
Агент Карраскаля подтвердил, что переход футболиста в ЦСКА не состоится 2
СМИ: Гвардиола приехал в Барселону, чтобы встретиться с Месси
Соболев: верю, что "Спартак" может стать чемпионом в этом сезоне 13
Соболев - о смерти мамы: сказал Тедеско, что готов выйти в матче с "Сочи" и забью гол 5
Соболев: Кокорин перед переходом в "Спартак" написал: мой малыш, я скоро буду 34
Соболев рассказал, как познакомился с Кокориным 1
Соболев: мы с Дзюбой сильно даже не знакомы. Конфликта в принципе не может быть 12
Футболист молодежной сборной Казахстана будет выступать за "Чайку" 1
Форвард ЦСКА Шкурин не будет приезжать в Белоруссию до смены власти в стране 11
Мещеряков - о Миранчуке в "Аталанте": если будет что-то подписано официально, тогда клуб об этом объявит
Источник: переход Карраскаля в ЦСКА не состоится 3
Все новости