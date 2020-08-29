Суарес близок к переходу в "Ювентус"

Форвард "Барселоны" Луис Суарес продолжит карьеру в "Ювентусе".

Global Look Press

Сообщается, что форвард близок к переходу в туринский клуб. Новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман сообщил уругвайцу, что не видит его в составе на следующий сезон.



Суарес хочет досрочно расторгнуть контракт с каталонским клубом.



За "Барселону" футболист выступал с 2014 года, перейдя из "Ливерпуля".



Источник: Tuttosport