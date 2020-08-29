Сообщается, что форвард близок к переходу в туринский клуб. Новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман сообщил уругвайцу, что не видит его в составе на следующий сезон.
Суарес хочет досрочно расторгнуть контракт с каталонским клубом.
За "Барселону" футболист выступал с 2014 года, перейдя из "Ливерпуля".
Источник: Tuttosport
Суарес близок к переходу в "Ювентус"
Форвард "Барселоны" Луис Суарес продолжит карьеру в "Ювентусе".
Global Look Press
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