Месси сказал руководству, что больше не считает себя игроком "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отказался тренироваться с командой.

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Сообщается, что аргентинец пропустил первую тренировку, намеченную новым главным тренером Рональдом Куманом. Месси в жесткой форме объяснил свою позицию: он не прибудет в клуб к началу сезона Ла Лиги и не считает себя больше игроком "Барселоны".



Если Лионель пропустит от 11 до 30 дней, то согласно контракту он будет оштрафован в размере 25% от заработной платы.



Сообщалось, что отец аргентинца попытается договориться с клубом в мирном ключе, чтобы Месси смог покинуть "Барселону" на правах свободного агента. В клубе не хотят отпускать футболиста бесплатно. Каталонцы хотят, чтобы за него заплатили сумму отступных — 700 млн евро.



Источник: Marca